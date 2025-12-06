Caos sul treno Bari-Foggia ferroviere e capotreno aggrediti da un passeggero

Ennesimo caso di aggressione a bordo di un treno. L'ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto nella mattina di ieri, 5 dicembre, sul Regionale 4300 di Trenitalia, lungo la tratta Bari-Foggia, all'altezza della stazione Incoronata, dove un viaggiatore e il personale ferroviario sarebbero stati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

