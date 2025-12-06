Cantieri stradali nel centro urbano | stop ai lavori in vista delle festività

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Stop ai cantieri stradali per un mese, in vista delle festività. Valutando, come lo scorso anno, la necessità e l'opportunità di sospendere i lavori pubblici in corso, l'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi ha comunicato alle ditte appaltatrici, che stanno eseguendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

