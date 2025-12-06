Cantieri stradali nel centro urbano | stop ai lavori in vista delle festività
BRINDISI - Stop ai cantieri stradali per un mese, in vista delle festività. Valutando, come lo scorso anno, la necessità e l'opportunità di sospendere i lavori pubblici in corso, l'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi ha comunicato alle ditte appaltatrici, che stanno eseguendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Avvenire. . Un robot dalle sembianze umane potrebbe sostituire gli operai nelle mansioni pericolose. E salvare molte vite. Si chiama Hero, è alto 1.80 metri e si muove da solo nei cantieri stradali guidato dall’IA. Ma ancora attende il via libera del ministero dei - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri stradali, entro metà 2026 il maxi-appalto da 600 milioni di euro sarà in mano a Risorse per Roma ift.tt/2BsU1VS Vai su X
Cantieri stradali nel centro urbano: stop ai lavori in vista delle festività - La decisione dell'assessorato ai Lavori pubblici comunicata alle ditte appaltatrici che stanno eseguendo opere nel perimetro del centro cittadino: un mese di "pausa" ... Lo riporta brindisireport.it
Avanza l'asfalto in centro a Bologna: nuova colata sui sanpietrini di via Urbana. «Per evitare altri cantieri» - Il Comune: «I lavori di ripristino definitivo solo una volta finiti i grandi cantieri in centro storico» ... Da corrieredibologna.corriere.it
Cantieri, traffico in tilt nelle vie "buone": lavori da 500mila euro - per due motivazioni, la prima è che con le ferie di mezzo c'è meno gente in strada, tra chi è ... Riporta ilgazzettino.it
Vivibilità durante le festività natalizie: stop ai cantieri stradali dal 6 dicembre al 6 gennaio - Stop ai cantieri stradali, soprattutto in centro, durante il periodo delle festività natalizie. Segnala quotidianodipuglia.it
Cantieri, traffico in tilt nelle vie "buone": lavori da 500mila euro - Ingorghi e code, tra auto che aspettano pazientemente il proprio turno per passare e chi infuriato si incolla al clacson sperando (invano) in un miracolo. Si legge su ilgazzettino.it
Restyling della strada: cantieri chiusi in centro - Cantieri chiusi in via Caduti della Libertà, a Cormano Centro, davanti al palazzo municipale, per il secondo lotto dei... ilgiorno.it scrive