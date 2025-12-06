Canovi duro | Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare
Dario Canovi, procuratore sportivo, ci è andato giù piuttosto duro - in un'intervista rilasciata a 'TuttoMercatoWeb' - sul Milan di Massimiliano Allegri, nonostante il primo posto parziale nella classifica di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Zurigo, 1826: il piccolo Rudolf, grazie a una tavoletta di cacao, assiste alla guarigione miracolosa della madre. Da quel giorno, giura di diventare il miglior cioccolatiere del mondo. Tra ambizione, duro lavoro e un amore non corrisposto per Katharina, la su - facebook.com Vai su Facebook
"MANGIMI CANOVI ALDO S.N.C. DI CANOVI ROBERTO E C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché” - Dario Canovi, agente e operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW per trattare i temi caldi del momento. Da msn.com
Dario Canovi, padre dell'agente di Thiago Motta: "Era meglio credere nel progetto piuttosto che vedere il calcio di Tudor" - In un momento non certo positivo per la Juventus, arrivano le parole di Dario Canovi, padre dell'agente di Thiago Motta, Alessandro, e molto vicino al tecnico italo- calciomercato.com scrive
Coppa Italia, dove vedere in tv Milan-Lecce e le altre partite di oggi - Anche in questo caso non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità si va direttamente ai rigori. Scrive corriere.it