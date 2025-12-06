Cannabis light il giallo del giovane suicida | spunta la molecola del Khatt

Ha sconvolto la morte di Erhan Hac?mustafao?lu, il 23enne di nazionalità turca che nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è tolto la vita lanciandosi dal secondo piano di un B&b di Milano. Insieme al giovane si trovava il fratello, il quale ha raccontato a Il Giorno di aver consumato con lui della cannabis light acquistata durante un viaggio a Firenze. Proprio sulla cannabis si stanno concentrando le indagini. Erhan aveva infatti appena fumato un po' di quella marijuana legale quando ha cominciato a dare segnali di instabilità. In preda a una sorta di delirio e di allucinazioni, il 23enne ha aperto la finestra e si gettato nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cannabis light, il giallo del giovane suicida: spunta la "molecola del Khatt"

Argomenti simili trattati di recente

Davanti a una tragedia così servirebbero rispetto e serietà. Invece abbiamo visto titoli che parlano di “cannabis light” come causa di deliri e gesti estremi. Una ricostruzione falsa, smentita poche ore dopo dalla stessa testata: non cannabis light, ma cocaina me - facebook.com Vai su Facebook

Siamo alle comiche: il decreto sicurezza del Governo Meloni proibiva il commercio della cannabis light; in manovra oggi è arrivato un emendamento di un parlamentare di Meloni che reintroduce il commercio di cannabis light; ma poi il partito di Meloni fa una Vai su X

Il giallo della norma che legalizza la cannabis light: cos’è successo e perché FdI l’ha ritirata - Ieri FdI è andato in tilt sull'emendamento alla manovra che legalizzava il commercio di cannabis light, dopo il blocco totale imposto sei mesi fa dal ... Scrive fanpage.it

La marijuana light fumata da Erhan, che si è lanciato nel vuoto a Milano, c’era la molecola del khat - Le prime analisi sul lotto di ’marijuana legale’ sequestrata dopo il suicidio del giovane studente turco. Riporta msn.com

L’intervista alla tossicologa: "La cannabis non era light. Può provocare allucinazioni" - Parla la professoressa Elisabetta Bertol: "Ho esaminato tanti lotti di sostanza legale con un thc molto superiore". Si legge su msn.com

Cannabis light. Il Consiglio di Stato ferma tutto e chiama in causa la Corte di Giustizia UE - Il Consiglio di Stato sospende il giudizio sulla cannabis light e rimette la questione alla Corte di Giustizia UE. Si legge su quotidianosanita.it

Cannabis light, c’è lo stop dal governo. E arriva la body cam per i poliziotti - Bloccata in Italia la vendita e la lavorazione di cannabis light, che viene di fatto equiparata alla sostanza classica e torna ad essere illegale nel nostro Paese. Secondo ilmessaggero.it