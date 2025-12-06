Candidatura Unesco Via Appia | a Brindisi incontro sui coordinamenti territoriali

Brindisireport.it | 6 dic 2025

BRINDISI - “Via Appia. Regina Viarum - Coordinamenti Territoriali e sistema di Governance” è il tema dell'incontro in programma giovedì 11 dicembre 2025, a partire dalle 10:30 presso la sala “Gino Strada” a Palazzo Granafei Nervegna. Dopo i saluti istituzionali del prefetto di Brindisi, Luigi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

