Sabato 6 dicembre, si chiude un’altra stagione di successo per “ Avanti un altro!”, condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. La quindicesima edizione “ha dominato ogni giorno il preserale sul target commerciale, con una share media del 24 % e 3.100.000 spettatori totali ( 20 % di share individui)”. Il game-show ha raggiunto puntate record viste da oltre 3.500.000 spettatori. “Eccellente performance anche tra il pubblico giovane, con una media che vola al 30 % di share tra i 15-24enni e al 33 % tra i 15-19enni”, sottolinea inoltre la nota ufficiale Mediaset. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: Un ringraziamento speciale a Paolo Bonolis che, con Avanti un Altro! e il suo stile inconfondibile, ha presidiato con successo il preserale di Canale 5, portando energia e ironia. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: GRAZIE PAOLO! AVANTI UN ALTRO HA DOMINATO OGNI GIORNO IL PRESERALE

