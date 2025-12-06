Canada Qatar Svizzera | Italia devi arrivarci

Da Andrea Bocelli ai Village People passando per Robbie Williams, Shaquille O’Neal, Tom Brady e un premio per la pace a Donald Trump: più che un sorteggio dei mondiali di calcio, quello che si è tenuto ieri a Washington sembrava un Luna Park. Solo che l’Italia al momento è come il bambino che in tasca non ha monetine a sufficienza per fare il biglietto e quelle luci le deve guardare da fuori, soffrendo nell’attesa, cercando un buco nella recinzione attraverso il quale intrufolarsi nel mondo rutilante del grande spettacolo. Dove sono entrati Curaçao e Capo Verde, Nuova Zelanda e Haiti, noi invece ancora non si sa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canada, Qatar, Svizzera: Italia, devi arrivarci

