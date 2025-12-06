Campo sinti da trasferire Il Comune mette la retro | All’esame ulteriori sedi

Serate molto calde in Consiglio comunale, minacce di ricorsi, proteste e poi? Si scopre che non è ancora sicuro che i sinti di piazzale Europa saranno trasferiti a Pavia Est. Se n’è parlato giovedì sera quando, rispondendo a una istant question del consigliere di FI Antonio Bobbio Pallavicini che voleva ricevere aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo insediamento, l’assessora ai Lavori pubblici Alice Moggi ha detto che "si sta provvedendo a soluzioni diverse". Lo spostamento di 13 famiglie per un totale di 38 persone da piazzale Europa avrebbe dovuto avvenire entro la fine dell’anno. La prima localizzazione era stata ipotizzata in via Saragat angolo via Aschieri, troppo vicina però alle abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campo sinti da trasferire. Il Comune mette la retro: "All’esame ulteriori sedi"

