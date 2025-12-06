Campionato di Prima Divisione Maschile | esordio casalingo per la Brundisium Volley

BRINDISI - La Brundisium Volley annuncia che martedì 9 dicembre 2025, alle 20:00, la squadra scenderà in campo per la prima partita casalinga, valevole per il campionato di Prima Divisione Maschile, presso il PalaZumbo “Salvemini”. Il gruppo arriva da due trasferte che, pur non avendo portato i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondisci con queste news

Tredicesima partita di Campionato della nostra Prima Squadra! Vi aspettiamo ? domenica 7 dicembre ?ore 14.30 ? Stadio di Campolongo, Via monticano 134 #asdcampolongo #secondacategoria #primasquadra forzacampolongo gironeq - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo – Netto successo dell’Anzio nei confronti del Casal Bertone - I biancazzurri hanno superato con un secco 3 a 0 il Casal Bertone alla quinta giornata di campionato. Si legge su ilgranchio.it

Riparte il campionato della Brundisium Volley: prima gara a Nardò - Al via il campionato di Prima Divisione, domenica 23 novembre alle ore 18. Lo riporta brindisireport.it

Volley - Prima divisione maschile. Pieve United da record. E’ già ai play-off - Il Pieve United Volley di Pieve Fosciana conquista il primo posto nella regular season di Prima divisione maschile, dimostrando grande talento e determinazione. Scrive lanazione.it

V.B.C. Valle Stura, il riassunto delle gare disputate a novembre - Cinque le formazioni, dalla Prima Divisione all'Under 12, impegnate in gara ... Secondo ideawebtv.it

Prima divisione: i vertici maschili parlano bellunese - Perché bellunesi sono due delle tre capoclassifica: la Spes e il Da Rold Logistics. Come scrive ilgazzettino.it

Divisione 1 maschile. Gea travolgente con il Cus Pisa. Vittoria e primato consolidato - Con un primo tempo da stropicciarsi gli occhi la Gea passa anche sul campo del Cus Pisa (73- Come scrive msn.com