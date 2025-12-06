Campionato di Prima Divisione Maschile | esordio casalingo per la Brundisium Volley

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Brundisium Volley annuncia che martedì 9 dicembre 2025, alle 20:00, la squadra scenderà in campo per la prima partita casalinga, valevole per il campionato di Prima Divisione Maschile, presso il PalaZumbo “Salvemini”. Il gruppo arriva da due trasferte che, pur non avendo portato i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

