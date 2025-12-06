Sono state selezionate a Milano le terne finaliste della 5ª edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario per opere italiane di narrativa e poesia scritte per le bambine e i bambini di 7-10 anni e per le ragazze e i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. La giuria tecnica ha votato tra i 75 libri ammessi, per la categoria “Campiello Junior 7-10 anni”: Rosella Postorino con “Un fratellino. Storia di Nanni e di Mario“ (Adriano Salani Editore), Mariangela Gualtieri con “Album per pensare e non pensare“ (Bompiani), Michela Guidi con “Il Seminatore di storie e altri strani mestieri“ (Giangiacomo Feltrinelli Editore). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campiello Junior, ecco i finalisti: "Valori formativi ed emozioni"