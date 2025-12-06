Campidoglio a Manalive l' onorificenza dell' Ordine di San Panteleimon

È stato presentato ufficialmente in Italia, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, l'onorificenza dell'Ordine di San Panteleimon, riconoscimento internazionale fondato nel 2009 in Ucraina. L'Ordine celebra ogni anno medici, operatori sanitari, ricercatori e figure impegnate nel campo umanitario che incarnano attraverso le loro azioni quotidiane i valori di cura, responsabilità, solidarietà e dedizione alla vita. L'onorificenza è stata consegnata da Liubov Partola, presidente del Consiglio Internazionale dell'Ordine di San Panteleimon che ha dichiarato: “Manalive è stata tra le primissime associazioni a recarsi sul confine polacco-ucraino per dare supporto a donne e bambini, rifugiati di guerra, in fuga dal conflitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

