Campi in scena ‘Zia Natale tutto l’anno’

Firenze, 5 dicembre 2025 – Fantasia, viaggio, accoglienza e il piacere della lettura: saranno questi i temi al centro dello spettacolo “ Zia Natale tutto l’anno ”, tratto dal libro di Simone Frasca (Piemme), in scena domenica 7 e lunedì 8 dicembre alle ore 16.30 al Teatrodante Carlo Monni, all’interno della stagione dedicata a bambini e ragazzi. Una storia divertente, poetica e ricca di avventure che conquisterà grandi e piccini grazie alla riduzione firmata da Simone Frasca e Andrea Bruni, alla regia di Andrea Bruni e alla presenza in scena di Alessia De Rosa, Andrea Bruni, Lucia Agostino, Vieri Raddi, David Cinelli e Maddalena Amorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

