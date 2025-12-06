Campagna antinfluenzale a Ferrara 70mila persone vaccinate | Non abbassiamo la guardia

Prosegue la campagna vaccinale in Emilia-Romagna, con Ferrara che tende verso il raggiungimento dell’obiettivo. Cruciale il risultato già raggiunto, con la quasi totalità della popolazione target vaccinata entro la fine di novembre. Resta comunque vietato abbassare la guardia.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

