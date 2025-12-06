Call di Zelensky con Witkoff e Kushner

18.35 "Ho appena avuto una lunga e approfondita telefonata con Witkoff e Kushner, Hnatov e Umerov. Sono grato per una discussione mirata e costruttiva.Noi determinati a collaborare per la pace". Molti i temi affrontati per porre fine allo spargimento di sangue.Così il presidente Zelensky su X. Il leader ucraino ha ringraziato il presidente Usa Trump per un approccio "così intenso ai negoziati", e ha aggiunto "ora attendo Umerov e il generale Hnatov con un rapporto dettagliato di persona". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

