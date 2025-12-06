Calhanoglu a Inter TV | Oggi sarà dura ma siamo preparati Non sono una punta ma è bello segnare il mio lavoro è questo

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro il Como in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Como, Hakan Calhanoglu ha presentato così la sfida di oggi a San Siro valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. PAROLE – « Sempre importante fare punti, sarà dura oggi contro una squadra che sta bene, giovani con valori ma siamo preparati e fare il nostro gioco e la nostra partita per prendere 3 punti. Dovremo essere lucidi e avere la pazienza nel gestire il gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu a Inter TV: «Oggi sarà dura ma siamo preparati. Non sono una punta ma è bello segnare, il mio lavoro è questo»

