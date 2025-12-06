Calhanoglu a Dazn | Nico Paz avrà un futuro importante ecco cosa servirà oggi

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Como. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Como, Hakan Calhanoglu ha presentato così la sfida di oggi a San Siro valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COME USCIRE DALLA PRESSIONE DEL COMO? – « Si sa che c’è anche la bravura dell’avversario. Sappiamo che il Como è una squadra che ha intensità, giovani che danno tanta energia. Noi dobbiamo essere tranquilli, senza stress. Calmi nella gestione e avere pazienza e lucidità ». 🔗 Leggi su Internews24.com

