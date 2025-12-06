Calendario Mondiali 2026 quando giocherebbe Italia in caso di qualificazione

(Adnkronos) – Svelato oggi, sabato 6 dicembre, il calendario dei Mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra le squadre impegnate nel torneo potrà esserci anche l’Italia, che in caso di vittoria ai playoff esordirà il 12 giugno contro i padroni di casa del Canada alle 21. Gli azzurri affronterebbero poi la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calendario Mondiali 2026, quando giocherebbe Italia in caso di qualificazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Calendario #Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff) Vai su X

Calendario Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff) - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Mondiali 2026, tutto l'elenco delle partite e degli stadi: dove potrebbe giocare l'Italia - Dopo il sorteggio dei gironi, è il momento del 'Reveal Show' della FIFA: ecco le date e gli orari delle possibili partite degli azzurri ... corrieredellosport.it scrive

Calendario Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff) - Impossibile resistere alla tentazione di pensare agli azzurri qualificati: ecco come potrebbe essere il cammino nel Gruppo B per la squadra di Gattuso ... Lo riporta msn.com

Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati - Dalla fase a gironi alla finale, il programma completo della XIVª Coppa del Mondo della Fifa, la prima a giocarsi in tre Paesi diversi: Mondiali 2026 I Mondiali 2026 saranno la XIVª edizione della Cop ... Lo riporta calcionews24.com

Mondiali 2026, le date e il calendario - Le date e il calendario del Mondiale 2026: 104 partite e 3 paesi ospitanti, per l'edizione più grande di sempre ... Secondo gianlucadimarzio.com

Il calendario dei Mondiali 2026: tutte le partite dalla gara inaugurale alla finale - Dopo il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, conosciamo tutte le date e, nel caso della fase a gruppi, anche le partite dei prossimi Mondiali: di seguito tutti i giorni che tra giugno e luglio 2026 ... Riporta msn.com

Sorteggi Mondiali 2026, i gironi: ecco chi potrebbe incontrare l’Italia - A Washington si è tenuto l'evento in cui è stato effettuato il sorteggio del mondiale di calcio 2026. Si legge su tg24.sky.it