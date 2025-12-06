Calenda scopre l’imperialismo USA e convoca l’UE | tranquilli sono le solite supercazzole di Carletto

Secondo Calenda gli USA ci dominano, la Russia ci minaccia e l'UE risponderà con un altro vertice infinito: levateje er vino! Se c'è qualcosa più prevedibile del traffico sul Grande Raccordo Anulare è Carlo Calenda che su X scopre, con lo stupore di un turista americano davanti al Colosseo, c.

Usa-Ue: Calenda, America è ufficialmente avversario Europa democratica - L'America "è ufficialmente un avversario dell'Europa democratica. Da agenzianova.com

Piano Usa, ok dalle Camere: Renzi e Calenda votano sì Pd, Avs e M5S si astengono - Dopo una serie di sfibranti stop and go, il Parlamento approva la risoluzione di maggioranza sul piano Trump per il Medio Oriente. Da ilgazzettino.it

Mo: Calenda, 'oggi dovremmo dire tutti siamo per piano Usa, spiraglio verso pace' - "Quando è stato presentato il piano Usa", "abbiamo pensato che avrebbe potuto ricevere il nostro sostegno tutti insieme. Secondo iltempo.it

Calenda: Sanzioni Usa a Francesca Albanese? "Non la stimo molto, ma sia l'Onu a intervenire" - (Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 "Io non ho una grande stima di Francesca Albanese, le ho visto negare cose che mi sembrano evidenti, come gli stupri di Hamas. Da quotidiano.net

Ucraina, Calenda: "Il piano Usa? E' quello russo. Trump e Putin vogliono la distruzione dell'Ue. Se tengo il tatuaggio? Certo" - Il senatore e leader di Azione Carlo Calenda risponde così alla domanda di Affaritaliani se il piano Usa- Lo riporta affaritaliani.it