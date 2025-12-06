Calciomercato Sassuolo possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore Il punto

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Sassuolo: intreccio con Inter e Juve per Muharemovic, il difensore più richiesto del momento Il Calciomercato Sassuolo si prepara a vivere settimane di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Tarik Muharemovic. Il giovane difensore bosniaco classe 2003, cresciuto rapidamente sotto la guida del club neroverde, è diventato uno dei profili più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato sassuolo possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore il punto

© Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, possibile derby di mercato con queste due rivali per il difensore. Il punto

Approfondisci con queste news

calciomercato sassuolo possibile derbyCalciomercato Sampdoria, nuovo club di Serie B su Cas Odenthal. Le ultime - La Sampdoria punta Cas Odenthal per il calciomercato di gennaio, il difensore in uscita dal Sassuolo però interessa anche all'Avellino ... Si legge su clubdoria46.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Sassuolo Possibile Derby