Calciomercato Roma Ferguson ritorna al Brighton? Cosa sta succedendo

Calciomercato Roma. L’attenzione si concentra sull’asse di mercato Roma-Brighton, con i giallorossi che potrebbero vedere complicati i propri piani offensivi. Il Brighton, club detentore del cartellino dell’attaccante Evan Ferguson, attualmente in prestito alla società capitolina, starebbe valutando la possibilità di richiedere il rientro anticipato del giocatore. Questa ipotesi metterebbe la Roma in una posizione scomoda, costringendola a cercare un sostituto immediato. A commentare la crescente speculazione è stato l’allenatore degli inglesi Hurzeler, la cui dichiarazione è servita solo a mantenere alta l’incertezza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

