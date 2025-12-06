Calciomercato Lecce Tiago Gabriel assai corteggiato da queste squadre! Il punto

6 dic 2025

Tiago Gabriel nel mirino di Juventus e Napoli. Il punto sul calciomercato Lecce Nel vivace scenario del Calciomercato Lecce, uno dei nomi che sta attirando maggiore attenzione è quello di Tiago Gabriel, giovane difensore che si è messo in mostra con prestazioni di grande personalità e continuità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato lecce tiago gabriel assai corteggiato da queste squadre il punto

© Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel assai corteggiato da queste squadre! Il punto

