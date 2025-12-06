Calciomercato Juve sfida al Napoli per il nuovo Lobotka | chi è il giovane regista inseguito da Comolli e Manna

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

già nella finestra di gennaio. Il  calciomercato  non aspetta il fischio finale del big match tra  Napoli  e  Juventus: la sfida tra le due dirigenze, guidate da  Manna  e  Comolli, è  già in corso  su una serie di  obiettivi comuni. Uno dei  guizzi  più interessanti e contesi è rappresentato da  Rodri Mendoza, centrocampista centrale di appena  vent’anni  in forza all’ Elche. La risposta alle incertezze di Lobotka e la ricerca di qualità. Il giovane spagnolo si è prepotentemente inserito negli  scenari di mercato  di entrambi i club, sebbene con  motivazioni strategiche  leggermente diverse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve sfida al napoli per il nuovo lobotka chi 232 il giovane regista inseguito da comolli e manna

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfida al Napoli per il nuovo Lobotka: chi è il giovane regista inseguito da Comolli e Manna

Scopri altri approfondimenti

calciomercato juve sfida napoliSFIDA Napoli-Juventus, duello totale: sfida anche sul mercato per Tiago Gabriel e Mendoza - Il calciomercato non dorme mai e le grandi manovre coinvolgono Serie A ed estero, tra obiettivi condivisi e occasioni a parametro zero ... Da statoquotidiano.it

Napoli-Juve, è anche sfida mercato! Tuttosport: due obiettivi in comune. E occhio a Muharemovic - Napoli e Juventus non si sfideranno solo sul campo, domani sera al Maradona, ma i due club hanno anche alcuni obiettivi di mercato in comune. Secondo tuttonapoli.net

calciomercato juve sfida napoliNapoli, Conte prepara la formazione anti Juve - Napoli in campo a Castel Volturno: preparazione in vista della sfida con la Juventus Come riporta Corsport, dopo il giovedì di riposo concesso da Conte per smaltire le ... Lo riporta tuttojuve.com

Mercato Juve, sfida col Napoli per un centrocampista - 45 al Maradona, Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato L'articolo Mercato Juve, sfida col Napoli per un centrocampista proviene da Juve ... msn.com scrive

calciomercato juve sfida napoliNapoli-Juventus, sfida anche sul mercato: tre nomi per due - Campioni d'Italia e bianconeri hanno degli obiettivi in comune per gennaio. Segnala msn.com

calciomercato juve sfida napoliComolli ‘gioca’ Juve Napoli sul mercato di gennaio: sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi. Nomi e priorità per rinforzarsi - Nomi e priorità per rinforzarsi Napoli Juve è una partita che, di fatto, è già iniziata ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Sfida Napoli