Calciomercato Juve sfida al Napoli per il nuovo Lobotka | chi è il giovane regista inseguito da Comolli e Manna

già nella finestra di gennaio. Il calciomercato non aspetta il fischio finale del big match tra Napoli e Juventus: la sfida tra le due dirigenze, guidate da Manna e Comolli, è già in corso su una serie di obiettivi comuni. Uno dei guizzi più interessanti e contesi è rappresentato da Rodri Mendoza, centrocampista centrale di appena vent’anni in forza all’ Elche. La risposta alle incertezze di Lobotka e la ricerca di qualità. Il giovane spagnolo si è prepotentemente inserito negli scenari di mercato di entrambi i club, sebbene con motivazioni strategiche leggermente diverse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfida al Napoli per il nuovo Lobotka: chi è il giovane regista inseguito da Comolli e Manna

