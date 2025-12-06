Calciomercato Juve c’è la fila per quell’obiettivo per la mediana | ben 11 club sulle sue tracce per gennaio! Gli aggiornamenti dall’Inghilterra

Juventusnews24.com | 6 dic 2025

Calciomercato Juve, quellobiettivo chiede la cessione a gennaio per non perdere il Mondiale: si è scatenata un’asta internazionale con altri 11 club. L’avvicinarsi della finestra di riparazione invernale sta accendendo i riflettori su una delle situazioni più spinose e interessanti della  Premier League, destinata a trasformarsi in una vera e propria bagarre di mercato che coinvolge mezza Europa,  Italia  compresa. Al centro del contendere c’è un centrocampista di grandissimo talento, un classe 2005 di proprietà del  Manchester United  che, stanco dello scarso utilizzo riservatogli finora, ha deciso di forzare la mano per cambiare aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è la fila per quell’obiettivo per la mediana: ben 11 club sulle sue tracce per gennaio! Gli aggiornamenti dall’Inghilterra

