Calciomercato Juve c’è la fila per quell’obiettivo per la mediana | ben 11 club sulle sue tracce per gennaio! Gli aggiornamenti dall’Inghilterra

Calciomercato Juve, quell’obiettivo chiede la cessione a gennaio per non perdere il Mondiale: si è scatenata un’asta internazionale con altri 11 club. L’avvicinarsi della finestra di riparazione invernale sta accendendo i riflettori su una delle situazioni più spinose e interessanti della Premier League, destinata a trasformarsi in una vera e propria bagarre di mercato che coinvolge mezza Europa, Italia compresa. Al centro del contendere c’è un centrocampista di grandissimo talento, un classe 2005 di proprietà del Manchester United che, stanco dello scarso utilizzo riservatogli finora, ha deciso di forzare la mano per cambiare aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è la fila per quell’obiettivo per la mediana: ben 11 club sulle sue tracce per gennaio! Gli aggiornamenti dall’Inghilterra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j… Vai su X

Calciomercato Juve, parla Fabrizio Romano? La rivelazione in vista del mercato di gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juve da panico, la decisione per gennaio è presa: Comolli irremovibile su come agire - Guai a volare con la fantasia, guai ad andare oltre coi sogni: a gennaio si farà quel che si può, e la Juve l’ha già chiarito internamente ed esternamente. Riporta tuttosport.com