Calciomercato Inter occhi su Tegra Bolongo | il gigante sta sorprendendo tutti in terra elvetica

Inter News 24 Calciomercato Inter punta su Bolongo, il classe 2010 convince sempre di più: un talento che impressiona in Svizzera. Il club nerazzurro continua a guardare al futuro, puntando i riflettori su giovani promesse. Secondo quanto riportato dal portale svizzero Sport.ch, l’ Inter avrebbe messo gli occhi su Tegra Bolongo, giovane attaccante classe 2010 dell’ FC Lausanne-Sport. Alto 1,94 m, Bolongo è un talento che colpisce per la sua presenza fisica e le sue capacità tecniche. Mancino, ha un buon controllo della palla, una propensione al pressing e una finalizzazione eccellente. In questa stagione, nella U-16 Elite Series, ha già messo a segno ben 13 gol in 15 partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

