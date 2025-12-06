Calciomercato Inter | il punto della situazione di TMW

Calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, i nerazzurri stanno seguendo da vicino diversi giovani talenti che potrebbero entrare nei piani futuri del club. Tra questi spicca Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari. I primi mesi della stagione hanno messo in mostra le sue qualità, attirando l’attenzione di diverse squadre, tra cui i nerazzurri. Oltre a Palestra, l’ Inter monitora anche Idrissa Touré del Pisa. Il centrocampista potrebbe rappresentare un’opzione più economica e immediata. In questo scenario, la società nerazzurra potrebbe valutare anche l’inserimento di una contropartita tecnica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le ultimissime di calciomercato in casa Inter - facebook.com Vai su Facebook

#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X

Come cambia l’Inter: proseguono i contatti per Kone, un big con la valigia pronta - Inter che verrà dall'erede di Sommer a Koné passando per il post Dumfries: le ultime nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato ... Lo riporta calciomercato.it

Affondo Inter per Mlacic: ‘quasi fatta’ con l’Hajduk Spalato - In Croazia continua a tenere banco l’interesse dell’ Inter per Branimir Mlacic, giovane difensore centrale di 18 anni dell’ Hajduk Spalato che si sta mettendo in mostra nel campionato croato. Segnala passioneinter.com

Calciomercato Inter, torna di moda Vicario per la porta: ecco perché l'affare si può chiudere nel 2026 - L'Inter pensa a Guglielmo Vicario per sostituire Sommer nel 2026: la strategia del club nerazzurro per arrivare al portiere del Tottenham ... Scrive assopoker.com

La bugia di Ausilio e il colpo Inter per Gennaio: Giovane e Vicario, le ultime - Inter ecco le ultime di calciomercato da Vicario a Giovane passando per il sostituto di Frattesi. Come scrive calciomercato.it

Calciomercato Juve, Brozovic si avvicina? Ecco la situazione attuale della squadra bianconera! Il punto - Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi Brozovic: possibile ritorno clamoroso in Serie A per l’ex Inter Il tema Calciomercato Juve si arricchisce di un nome inatteso ma di grande peso internazionale: Mar ... Come scrive calcionews24.com

Pastorello: “L’Inter deciderà a fine stagione per i due difensori” - Entrambi i difensori dell’ Inter hanno l’accordo in scadenza a giugno 2026 e il club nerazzurro ha scelto di rimandare ... Come scrive passioneinter.com