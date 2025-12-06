Calciomercato | Inter guarda i numeri di Nico Paz

C’è stato un giovane sogno nell’ultimo calciomercato dell’ Inter, un’idea che sulla trequarti avrebbe allungato la storia argentina della compagine nerazzurra e avrebbe scritto sulle spalle – magari non proprio sul dieci, da tempo immemore proprietà di capitan Lautaro – il nome di Nico Paz. Calciomercato, l’Inter sfida la stellina Nico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato: Inter, guarda i numeri di Nico Paz

