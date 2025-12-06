Calciomercato Inter Giovane non smette di stupire! Altro gol per l’obiettivo di gennaio suo il 2-0 in Verona Atalanta – FOTO
Inter News 24 Calciomercato Inter, l’obiettivo nerazzurro continua a stupire in Serie A, suo il 2-0 in Verona Atalanta al Bentegodi – FOTO. Clamoroso al “Bentegodi”. I primi 45 minuti dell’anticipo di Serie A regalano una sorpresa che in pochi si aspettavano alla vigilia. L’ Hellas Verona, fanalino di coda del campionato, sta dominando contro l’ Atalanta con un netto 2-0. La squadra di Paolo Zanetti è scesa in campo con il coltello tra i denti, mettendo alle corde la formazione orobica guidata da Raffaele Palladino, apparsa irriconoscibile e fragile in fase difensiva. Se il vantaggio iniziale ha acceso l’entusiasmo, è stato il gol del raddoppio a far esplodere lo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter Le ultime sul mercato nerazzurro ? - facebook.com Vai su Facebook
#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X
Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT - Inter e Roma, l’affare si può chiudere anche a gennaio, possibile via libera per l’attaccante già nelle prossime settimane, alle condizioni giuste. Secondo calciomercato.it
La bugia di Ausilio e il colpo Inter per Gennaio: Giovane e Vicario, le ultime - Inter ecco le ultime di calciomercato da Vicario a Giovane passando per il sostituto di Frattesi. Segnala calciomercato.it
Calciomercato Inter, il giovane talento brasiliano ha incantato tutti: Marotta vuole portarlo in Italia - Tra i nomi seguiti nelle ultime settimane compare anche Robinho Jr, ossia, il talento del Santos: Robson Jr Guglielmetti de ... spaziointer.it scrive
Occhio Inter, Moretto: “Per Giovane si inserisce un’altra big. C’è già una decisione netta” - Arrivano novità sul futuro di Giovane dell'Hellas Verona: attenzione alla nuova squadra in corsa per il brasiliano, parla Moretto ... Segnala spaziointer.it
Mercato, Moretto: “Chivu apprezza Giovane, Inter lo segue con attenzione. Ma c’è anche…” - E' Giovane, attaccante del Verona, uno degli obiettivi per il futuro dell'Inter. Riporta msn.com
Calciomercato Inter: pronti 20 milioni per Giovane - I nerazzurri, dopo l'ottima prova del brasiliano in campionato proprio contro la squadra di Chivu, si starebbero già muovendo ... Riporta fantacalcio.it