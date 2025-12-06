Calciomercato Inter Giovane non smette di stupire! Altro gol per l’obiettivo di gennaio suo il 2-0 in Verona Atalanta – FOTO

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’obiettivo nerazzurro continua a stupire in Serie A, suo il 2-0 in Verona Atalanta al Bentegodi – FOTO. Clamoroso al “Bentegodi”. I primi 45 minuti dell’anticipo di Serie A regalano una sorpresa che in pochi si aspettavano alla vigilia. L’ Hellas Verona, fanalino di coda del campionato, sta dominando contro l’ Atalanta con un netto 2-0. La squadra di Paolo Zanetti è scesa in campo con il coltello tra i denti, mettendo alle corde la formazione orobica guidata da Raffaele Palladino, apparsa irriconoscibile e fragile in fase difensiva. Se il vantaggio iniziale ha acceso l’entusiasmo, è stato il gol del raddoppio a far esplodere lo stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

