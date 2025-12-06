Calciomercato Inter Frattesi e un futuro abbastanza incerto L’indiscrezione sul centrocampista

Calciomercato Inter: l’Inter osserva le mosse del Napoli su Frattesi mentre spunta l’ipotesi Mainoo Il Calciomercato Inter continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al futuro di Davide Frattesi. Nelle ultime settimane si è parlato del forte interesse del Napoli per il centrocampista nerazzurro, ma le strategie del club azzurro potrebbero improvvisamente cambiare. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Frattesi e un futuro abbastanza incerto. L’indiscrezione sul centrocampista

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le ultimissime di calciomercato in casa Inter - facebook.com Vai su Facebook

#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X

Frattesi-Inter, futuro in bilico: addio sempre più vicino? - La posizione di Frattesi all’Inter resta in bilico: minuti ridotti, fiducia calante e un addio che si avvicina con il mercato di gennaio. Secondo europacalcio.it

La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter: ecco chi al suo posto - Frattesi e la richiesta all'Inter che cambia il calciomercato di gennaio dei nerazzurri. Scrive calciomercato.it

Calciomercato: da Frattesi a Pellegrino e Palestra, le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juventus per gennaio - Il Napoli bussa per Frattesi, l'Inter pensa al sostituto di Dumfries ... Segnala sport.virgilio.it

Mercato Inter, piovono le offerte per il centrocampista in difficoltà: i nerazzurri riflettono - L’Inter sta riflettendo sulla possibile cessione di Davide Frattesi: il centrocampista nerazzurro ha giocato appena 200 minuti in questa prima parte di stagione, ed ha disputato solo 12 partite di cui ... Si legge su sportal.it

CdS: “Cessione Frattesi concreta, stavolta inevitabile” - Il centrocampista nerazzurro, che già con Simone Inzaghi lamentava uno scarso minutaggio, fatica a trovare continuità anche sotto la ... Da passioneinter.com

GdS – Frattesi in uscita, l’Inter piomba sul vecchio sogno estivo - Ma secondo la Gazzetta dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi nel mercato di gennaio. Si legge su passioneinter.com