Calciomercato Inter affare vicino per un talento croato! In patria sono sicuri sul trasfertimento | colloqui con l’Hajduk Spalato per quel difensore
Calciomercato Inter, affare vicino per un talento croato! In patria sicuri sul trasfertimento! Si tratta con l’Hajduk Spalato per quel difensore L’Inter sta stringendo il cerchio attorno a Branimir Mlacic, difensore classe 2007, con l’operazione che sembra essere ormai giunta alla fase finale. Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Germanijak, che per primo aveva dato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X
Calciomercato Inter Le notizie principali di giornata - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Giovane piace anche alla Roma: cosa cambia tra gennaio e giugno | CM.IT - Inter e Roma, l’affare si può chiudere anche a gennaio, possibile via libera per l’attaccante già nelle prossime settimane, alle condizioni giuste. Riporta calciomercato.it
Affondo Inter per Mlacic: ‘quasi fatta’ con l’Hajduk Spalato - In Croazia continua a tenere banco l’interesse dell’ Inter per Branimir Mlacic, giovane difensore centrale di 18 anni dell’ Hajduk Spalato che si sta mettendo in mostra nel campionato croato. Secondo passioneinter.com
Calciomercato Inter: Adeyemi seguito da vicino - L'Inter del futuro avrà altri upgrade e uno di questi potrebbe rispondere al nome di Karim Adeyemi. Riporta calcioline.com
In Croazia – L’Inter si prende il gioiello Mlacic? Affare avanzato: cosa dicono di lui - Si tratta di Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato ... Riporta msn.com
Bisseck via dall’Inter, le cifre: affare con la rivale per il sostituto - L’arrivo di Akanji ha tolto spazio al difensore tedesco, in questo avvio di stagione impiegato da Chivu soltanto in 2 partite, per appena ... Da calciomercato.it
In Spagna – Pronto assalto Inter a un giocatore del Real: affare possibile, le cifre - La partita tra Olympiacos e Real Madrid è stato il modo per l'Inter di seguire molto da vicino un giocatore in particolare ... Secondo msn.com