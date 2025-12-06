Calciomercato Foggia Ilicic ai saluti | l' attaccante ha risolto il contratto con i rossoneri
Miroslav Ilicic non è più un giocatore del Foggia. Si attende solo la comunicazione del club rossonero che ufficializzerà la risoluzione consensuale del contratto, ma il calciatore croato ha già lasciato il gruppo squadra per fare ritorno in Croazia. Non sarà, dunque, presente a Siracusa, dove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Ieri trattative #Calciomercato #SerieB /1 #Foggia e #Novara interessate al giovane attaccante Asmussen dell' #Empoli, appena rientrato alla base dopo il fallimento del #Rimini Vai su X
Le parole di Mister Buscè prima della gara col Foggia e sul calciomercato https://www.nuovacosenza.com/sport/25/calcio/nov/tv/csvsfg-busce.html - facebook.com Vai su Facebook
Foggia in emergenza a Siracusa. Ilicic ai saluti - La comitiva rossonera è partita alla volta della Sicilia, in pullman alle prime ore del mattino, per raggiungere la sede del ritiro dove vivrà le ore della vigilia della sfida di domani pomeriggio con ... Scrive calciofoggia.it
Foggia, nuovo innesto per l'attacco: arriva lo svincolato Ilicic. Ha firmato un annuale - Nuovo innesto per l’attacco del Foggia che dal mercato degli svincolati ha tesserato il croato Ilici, prima punta reduce dall’esperienza con il Siroki Brijeg, club del massimo campionato bosniaco, ... Come scrive tuttomercatoweb.com