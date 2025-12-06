Calcio Sassuolo batte Fiorentina 3-1

17.00 Il Sassuolo supera 3-1 la Fiorentina nel match che ha aperto la 14ma giornata. Emiliani vittoriosi in rimonta. La partita regala emozioni soprattutto nel primo tempo. Al 9' viola in vantaggio su rigore: fallo del portiere Muric in uscita su Paris. La trasformazione di Mandragora è da manuale. Poco dopo, però, il Sassuolo pareggoa (13') con un tiro di Volpato su cui De Gea non è impeccabile. E prima dell'intervallo ecco il sorpasso, firmato da Muhamerovic sugli sviluppi di un corner. Al 65' I.Kpnè firma il tris. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it