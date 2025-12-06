Calcio Sassuolo batte Fiorentina 3-1
17.00 Il Sassuolo supera 3-1 la Fiorentina nel match che ha aperto la 14ma giornata. Emiliani vittoriosi in rimonta. La partita regala emozioni soprattutto nel primo tempo. Al 9' viola in vantaggio su rigore: fallo del portiere Muric in uscita su Paris. La trasformazione di Mandragora è da manuale. Poco dopo, però, il Sassuolo pareggoa (13') con un tiro di Volpato su cui De Gea non è impeccabile. E prima dell'intervallo ecco il sorpasso, firmato da Muhamerovic sugli sviluppi di un corner. Al 65' I.Kpnè firma il tris. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Sassuolo 3-1 #Fiorentina : Ismael Kone! #SassuoloFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Ma com’era il Sassuolo prima di diventare... l’attuale Sassuolo? E quali sono i segreti di una società che stagione dopo stagione si è ritagliata una pagina nella storia recente del calcio italiano? Remo Morini, figura storica del club neroverde e di cui oggi è SL - facebook.com Vai su Facebook
Anticipo Serie A: il Sassuolo batte in rimonta la Fiorentina 3-1. Viola sempre ultimi e senza vittorie - Senza Berardi out per infortunio (stop previsto di oltre un mese) il Sassuolo batte in rimonta 3- Lo riporta calciocasteddu.it
Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Viola ancora ko - Prosegue la crisi dei viola di Vanoli, battuti anche al Mapei Stadium e ancora all'ultimo posto senza aver mai vinto in campionato. sport.sky.it scrive
La Fiorentina affonda, la Serie B fa paura: 3-1 del Sassuolo, Mandragora non basta - Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina che perde anche in casa del Sassuolo per 3- Segnala tuttosport.com
Sassuolo-Fiorentina 3-1, Koné affonda i viola / Diretta - Reggio Emilia, 6 dicembre 2026 – Reduce da 13 gare senza una vittoria e in una difficilissima situazione di classifica (penultimo posto) la Fiorentina, sospinta da oltre tremila tifosi, cerca in casa ... Da sport.quotidiano.net
Quando si gioca Sassuolo - Fiorentina? - Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Scrive sport.virgilio.it
Sassuolo-Fiorentina 3-1: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net