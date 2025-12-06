Il calcio negli Emirati Arabi Uniti è uno degli sport più in forte espansione della regione. Negli ultimi decenni, il paese è passato dalla partecipazione a tornei locali alla piena integrazione nelle più grandi competizioni internazionali della Confederazione Asiatica di calcio (AFC). Ospita regolarmente importanti tornei che attirano l’attenzione sia della gente del posto che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcio negli Emirati. Dalle grandi partite AFC alla Pro League con una guida rapida per i viaggiatori