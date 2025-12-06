calcio a 5 serie a2 potenza picena out russi torna al secondo posto intanto oggi al palavalli arrivano i grifoni

Subito dopo la partita persa nettamente con il Russi, ecco il terremoto: il Potenza Picena, con una pec alla Federazione, ha comunicato la rinuncia al campionato. Come da regolamento, sono stati cancellati tutti i risultati delle partite disputate dalla squadra marchigiana. In seguito a tutto questo, il Russi si ritrova nuovamente secondo con 1 punto in meno del Prato, ma avendo già riposato due volte mentre i toscani si fermeranno per la prima volta oggi. Infatti, il calendario è stato riscritto e ogni squadra riposerà due volte, sia all’andata sia al ritorno. Tornando al futsal giocato, invece, il Russi oggi (ore 17,30) ospita al PalaValli i Grifoni, squadra umbra in arrivo da Spello, splendida cittadina della provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

