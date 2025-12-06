Calcio a 5 Il Futsal Torrita affronta il Baraccaluga
Torna in campo il Futsal Torrita e lo farà davanti al proprio pubblico nell’incontro valido per la giornata n. 9 di campionato (Serie B, girone C). Reduce da ben sei risultati utili consecutivi, compresa l’ultima vittoria per 5-2 sul campo della Mattagnese (reti di Benaba, Derzaj, Fadiga, Gningue, Pinzi) che ha riportato un successo in trasferta che mancava dalla terza giornata, i gialloneri ospiteranno il Baraccaluga, neopromossa che si sta comportando bene. Il Torrita è in zona play off, a 12 punti, il Baraccaluga ne ha 10 (frutto di due vittorie e di quattro pareggi) ed è reduce da una sconfitta casalinga per 4-8 con il Bagnolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
