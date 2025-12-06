Calci e pugni da 20 della Fiom | in ospedale 2 sindacalisti Uil Nessuna condanna di Landini

Laverita.info | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco a Genova per la non adesione allo sciopero. Uno degli aggrediti alla «Verità»: «Colpi alla testa». Bombardieri: si rasenta il terrorismo. La replica: piano con i termini. «Erano una ventina e una buona parte di loro indossava la felpa della Fiom. Ci hanno rincorso per circa un chilometro colpendoci con calci e pugni anche in testa. Alla fine io e il mio collega ( il segretario organizzativo Claudio Cabras ndr ) abbiamo avuto la peggio mentre gli altri tre amici sindacalisti se la sono cavata». Risponde così, con una voce mista tra lo spavento e l’incredulità, il segretario generale della Uilm Luigi Pinasco. 🔗 Leggi su Laverita.info

calci e pugni da 20 della fiom in ospedale 2 sindacalisti uil nessuna condanna di landini

© Laverita.info - Calci e pugni da 20 della Fiom: in ospedale 2 sindacalisti Uil. Nessuna condanna di Landini

Altri contenuti sullo stesso argomento

calci pugni 20 fiomSlogan sessisti anti Meloni Landini e i dem tacciono - La denuncia della Uil: "Picchiati dalla Fiom". Secondo msn.com

Ex Ilva, scontro tra sindacati: «Calci e pugni da esponenti Fiom», la denuncia della Uilm - Palombella (Uilm): «Condanniamo con forza queste azioni, che si possono definire solo in un modo: atti terroristici. Come scrive msn.com

Operai aggrediti davanti ai cancelli: calci e pugni contro i lavoratori in sciopero. Cosa è successo. Il video shock - È degenerata in violenza la protesta dei lavoratori in sciopero davanti alla stireria L’Alba di Montemurlo (Prato), dove questa mattina alcuni operai sarebbero stati ... Riporta notizie.tiscali.it

Prato, calci e pugni agli operai in sciopero: “Picchiati dai proprietari dell’azienda”. Il video dell’aggressione - Il presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, a Prato, è degenerato in uno scontro fisico tra gli operai in sciopero e i rappresentanti dell’azienda, ... Si legge su blitzquotidiano.it

Calci e pugni agli operai in sciopero: "Picchiati da persone dell’azienda". Video e denunce - Montemurlo (Prato), fuori dallo stabilimento L’Alba Srl, il presidio degli operai finisce nella violenza. Da affaritaliani.it

Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO - Questo quanto successo nel corso del presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, in via delle Lame, al confine ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Calci Pugni 20 Fiom