Calci e pugni da 20 della Fiom | in ospedale 2 sindacalisti Uil Nessuna condanna di Landini

L'attacco a Genova per la non adesione allo sciopero. Uno degli aggrediti alla «Verità»: «Colpi alla testa». Bombardieri: si rasenta il terrorismo. La replica: piano con i termini. «Erano una ventina e una buona parte di loro indossava la felpa della Fiom. Ci hanno rincorso per circa un chilometro colpendoci con calci e pugni anche in testa. Alla fine io e il mio collega ( il segretario organizzativo Claudio Cabras ndr ) abbiamo avuto la peggio mentre gli altri tre amici sindacalisti se la sono cavata». Risponde così, con una voce mista tra lo spavento e l'incredulità, il segretario generale della Uilm Luigi Pinasco.

