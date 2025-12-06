Cagliari-Roma i convocati di Gasperini | Wesley ai box presente Arena
La quattordicesima giornata di Serie A si è inaugurata nel pomeriggio e proseguirà fino a lunedì, quando saranno in programma ben tre posticipi. Domani, domenica 7 dicembre, sarà invece protagonista la Roma, che scenderà in campo contro il Cagliari, con fischio d’inizio alle ore 15 all’ Unipol Domus. Un match molto significativo per la formazione di Gasperini, che dovrà rispondere presente dopo la sconfitta con il Napoli, tornando subito a far registrare i tre punti. La lista dei convocati della Roma. Per la gara in terra sarda, il tecnico giallorosso non potrà però contare su Wesley, rimasto escluso dalla lista dei convocati a causa di una contrattura, e sul solito Angelino, che è tornato però ad allenarsi in gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
