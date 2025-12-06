Cagliari la prova di coraggio di Felici | ha calciato il rigore contro il Napoli da infortunato i dettagli

Cagliari, il coraggio e la dedizione di Felici: ha trasformato il rigore contro il Napoli nonostante l’infortunio. Il focus Un gesto di dedizione e coraggio che andrà oltre l’errore dal dischetto. Mattia Felici, esterno del Cagliari, ha calciato il rigore decisivo contro il Napoli in Coppa Italia con il legamento crociato anteriore e il menisco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, la prova di coraggio di Felici: ha calciato il rigore contro il Napoli da infortunato, i dettagli

Cagliari, situazione complicata! Felici fuori fino a fine stagione, Belotti ai box e Luvumbo in Coppa d’Africa - Cagliari, si complica la stagione per la formazione allenata da Fabio Pisacane dati i problemi fisici di Mattia Felici ed Andrea Belotti e non solo La stagione della squadra allenata da Fabio Pisacane ... Si legge su cagliarinews24.com

Mina e Felici firmano la prima vittoria del Cagliari. Il Parma ci prova ma non fa male - Pisacane fa debuttare dal primo minuto Belotti, che guida l’attacco con Seba Esposito di fianco e Gaetano a suggerire. gazzetta.it scrive

Mina e Felici danno al Cagliari la prima vittoria: Parma battuto 2-0 - 0 il Parma, coi gol di Mina e Felici: partita in cui la squadra di Pisacane ha sofferto tanto, ma è riuscita a prendersi un ... Segnala unionesarda.it

Un pareggio che fa Felici i sardi: Verona rimontato, finisce 2-2 con il Cagliari - 2 dal Cagliari in pieno recupero dopo una gara che sembrava, ad un certo punto, in pieno controllo. Scrive tuttomercatoweb.com

Cagliari, Pisacane: "Parma gara dura, servono coraggio e lucidità" - spiega l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia - Scrive sportmediaset.mediaset.it

Verona-Cagliari risultato 2-2: Idrissi e Felici riagguantano i gialloblu - Il Cagliari si salva al 92’ con Felici e il Verona getta via la prima vittoria in campionato dopo essere stato avanti per 2- Scrive corriere.it