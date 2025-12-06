Cadelbosco rompe casa dell' amico e aggredisce i carabinieri

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 6 dicembre 2025 - Un cittadino italiano di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cadelbosco Sopra per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. I militari sono stati chiamati in una abitazione, dove il trentenne, ospite di un amico, era in stato di alterazione per uso di farmaci e sostanze stupefacenti, causando ingenti danni all’alloggio in cui si trovava. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha tentato di fuggire in scooter, poi è stato fermato ma ha opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione, tra minacce e botte, fino a essere bloccato e poi trasportato in ospedale per essere medicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

