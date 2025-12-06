Cade nella Rsa a Genova e muore per un’infezione il pm | Fu una fatalità Ma la famiglia si oppone

La vittima precipitò lungo le scale e fu stroncata dai postumi. La Procura, dopo aver inizialmente indagato un’assistente, ha chiesto l’archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

