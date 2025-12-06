Burioni | Ragazzi promossi solo perché vivi? Il mondo fuori è molto più duro Serve studiare non lamentarsi
Un post pubblicato su Facebook da Roberto Burioni, medico e docente universitario, ha riacceso il dibattito sul livello della scuola italiana e sulla reale preparazione degli studenti che si affacciano all’università. Il tono è diretto, senza concessioni: “ Capisco che dei ragazzi che sono cresciuti in scuole elementari e medie dove il requisito per la promozione è sostanzialmente l’essere vivi — scrive — possano trovare qualche stupore nell’incontrarsi con il mondo vero ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
