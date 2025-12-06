Buongiorno | Titolo? Competono in tante Con Conte ci siamo…

Buongiorno. Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida con la Juventus, condividendo le sue impressioni sul campionato e sulla corsa allo scudetto. Secondo il giocatore, la lotta per il titolo sarà più combattuta che mai: “ Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto “. Buongiorno ha sottolineato l’importanza della costanza e della determinazione durante la stagione: “ Non cercare di non mollare ma continuare a lavorare, perché le altre squadre sono attrezzate “. Il difensore evidenzia come la competizione sarà equilibrata e come ogni squadra possa rappresentare una reale minaccia per il vertice della classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

