Buongiorno su Napoli-Juve | Tanti duelli e tanta energia in campo! La spunterà chi resisterà meglio

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, in vista di Napoli-Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Anche Rigorista? Era la mia prima volta in carriera che tiro un rigore, sono stato contento ed è andata bene: siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento". Roma è stata una conferma della nostra forza o ci dà consapevolezza nuova?. " Ogni partita ce la deve dare, deve essere uno stimolo per migliorare. Noi dobbiamo avere lo stesso spirito delle ultime partite, perché è quello che ci ha contraddistinto.

