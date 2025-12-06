Buongiorno | Napoli-Juve è come Iron man contro Captain America facciamo Avengers civil war

6 dic 2025

Alessandro Buongiorno si racconta a Dazn in “Il mio Derby da Supereroi”, disponibile da oggi sull’app, in vista della sfida di domenica al Maradona. Nato a Torino e cresciuto nel vivaio granata, oggi è pilastro della difesa del Napoli e ritroverà in panchina Spalletti, suo ex allenatore in Nazionale. Nell’intervista parla di Conte, del gruppo, della lotta scudetto e della partita contro la Juventus. Le parole di Buongiorno. Sul rigore contro il Cagliari, come ti sei sentito? «Era la prima volta in carriera che tiravo un rigore, però sono stato contento, è andata bene. Siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

buongiorno napoli juve 232 come iron man contro captain america facciamo avengers civil war

© Ilnapolista.it - Buongiorno: «Napoli-Juve è come Iron man contro Captain America, facciamo Avengers civil war»

