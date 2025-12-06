Buon compleanno Irene Grandi Davide Calabria Alberto Cirio…

Buon compleanno Paolo Berlusconi, Antonella Clerici, Andrea Agnelli, Franco Carraro, Giancarlo Lehner, Giovanni Perissinotto, Andrew Cuomo, Maria Cecilia Guerra, Marco Martinelli, Francesco Scalia, Giorgio Jannone, Francesca Mazzucato, Irene Grandi, Alberto Cirio, Stefano Allasia, Gabriele Gava, Federico Balzaretti, Valentina Gatti, Jessica Brando, Luca Presta, Davide Calabria.. Oggi 6 dicembre compiono gli anni: Carlo Reali, attore, doppiatore, montatore; Carlo Sini, filosofo; Max Onorari, musicista, pianista; Nicoletta Persi, ex cestista; Noemi Gifuni, attrice, doppiatrice; Franco Carraro, dirigente sportivo, politico; Giorgio Rumignani, ex calciatore, allenatore; Romano Luperini, scrittore, critico letterario, politico; Pier Giuseppe Murgia, regista, sceneggiatore; Giancarlo Lehner, giornalista, scrittore, storico; Alberto Rossi, politico; Marcello Barberio, scrittore, storico, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Irene Grandi, Davide Calabria, Alberto Cirio…

