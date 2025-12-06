Quella che inizialmente era una storia di apprensione collettiva si è trasformata in poche ore in un caso mediatico che divide l’opinione pubblica. La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne studentessa di psicologia di Nardò, aveva mobilitato per undici giorni familiari, amici, cittadini e forze dell’ordine. Il ritrovamento, però, anziché portare sollievo, ha scatenato una valanga di critiche. La scoperta che ha cambiato tutto. Secondo gli accertamenti, Tatiana avrebbe trascorso quei giorni a casa di Dragos Ioan Gheormescu, 30 anni, con cui aveva un legame affettivo. Gli inquirenti ritengono che la sparizione sia stata pianificata insieme e che sarebbe potuta continuare ancora, se i carabinieri non avessero ricostruito i loro movimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bufera social su Tatiana: dalla solidarietà alla condanna pubblica