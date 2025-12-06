Brusciano fanno saltare in aria il bancomat e scappano con i soldi

Napolitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato e il bancomat che salta in aria. Succede a Brusciano, nel cuore della notte. La banda del bancomat colpisce indisturbata alla filiale della Banca di credito popolare di via Camillo Cucca. Tanto indisturbata da non dover “trascinare” via lo sportello con il denaro, come successo altre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Firenze, fanno saltare in aria due bancomat, ma il bottino è magro - Il primo colpo, andato a vuoto, è avvenuto a San Godenzo. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Fratelli fanno saltare in aria un casolare durante lo sgombero, morti 3 carabinieri. Il video dopo l’esplosione - Una violenta esplosione ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici persone, tra militari e agenti di polizia, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Scrive blitzquotidiano.it

Macerata, boato nella notte sveglia Piediripa: i banditi fanno saltare in aria il bancomat - Verso le 3 di notte i ladri hanno fatto saltare in aria il bancomat. Come scrive corriereadriatico.it

Tre fratelli fanno saltare in aria un'abitazione durante uno sgombero, muoiono tre carabinieri. Il goveno: lutto nazionale e funerali di Stato - È il bilancio di una esplosione in un casolare, poi crollato, a Castel D'Azzano in provincia di Verona. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Brusciano Fanno Saltare Aria