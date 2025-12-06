Brusciano fanno saltare in aria il bancomat e scappano con i soldi

Un boato e il bancomat che salta in aria. Succede a Brusciano, nel cuore della notte. La banda del bancomat colpisce indisturbata alla filiale della Banca di credito popolare di via Camillo Cucca. Tanto indisturbata da non dover “trascinare” via lo sportello con il denaro, come successo altre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

