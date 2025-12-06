Bruno Mars ha parlato dell’importanza del film Joker | Folie à Deux nella realizzazione di Die With A Smile
Bruno Mars era sul punto di abbandonare la lavorazione alla super hit Die With A Smile, in collaborazione con Lady Gaga ma come ha rivelato l’artista di Honolulu, qualcosa era cambiato dopo aver scoperto che la popstar era impegnata nel film Joker: Folie à Deux. Lo scorso 4 dicembre, il brano è stato nominato il più ascoltato su Spotify nel 2025 a livello mondiale, dopo aver totalizzato più di 1,7 miliardi di stream, ma, come hanno dichiarato i collaboratori di Mars sulle pagine di Variety, ad un certo punto è stato relegato nella pila delle demo ed era stato quasi completamente abbandonato. Aveva lavorato con James Fauntleroy (Beyoncé, Justin Timberlake) e Dernst “D’Mile” Emile II (Mary J. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
X Factor, Ero Caddeo: "Il duetto dei sogni? Con Bruno Mars": Abbiamo intervistato Ero Caddeo, secondo classificato a X Factor 2025 (show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW). Ecco ciò che ci aveva raccontato a ott - facebook.com Vai su Facebook
Top U.S. Songs of 2025 on Spotify: #1. luther — Kendrick Lamar & SZA #2. Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars #3. Ordinary — by Alex Warren #4. BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish #5. tv off — Kendrick Lamar & Lefty Gunplay #6. Golden — HUN Vai su X