Brunello Cucinelli visionario garbato nel nuovo film di Tornatore

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025

Gli occhi lucidi del padre umiliato in fabbrica. L’epica idealista di Brunello Cucinelli, dove l’etica incontra senza conflitti il profitto, inizia da qui. Una scintilla emotiva che si è fatta missione di vita. Il racconto per immagini della sua filosofica “ossessione per la gentilezza” è andato in scena a Cinecittà, al Teatro 22, il più grande d’Europa, cornice e battesimo mondiale del documentario “Brunello. Il visionario garbato” diretto da Giuseppe Tornatore, dedicato proprio alla storia dell’imprenditore umbro. Il set di Ben Hur si è illuminato per una notte. Due grandi bracieri accesi, un’esedra di colonne tra cui spuntavano le figure dei grandi filosofi cari a Cucinelli, da Pitagora a Socrate, a ricordare che per lui la matematica è “la legge dell’universo” e che la classicità non è museo, ma bussola morale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brunello Cucinelli “visionario garbato” nel nuovo film di Tornatore: dall’infanzia in campagna ai pomeriggi a giocare a carte al bar, la vita e la storia del “re del cachemire”

