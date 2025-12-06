Brunello Cucinelli visionario garbato nel nuovo film di Tornatore | dall’infanzia in campagna ai pomeriggi a giocare a carte al bar la vita e la storia del re del cachemire

Gli occhi lucidi del padre umiliato in fabbrica. L’epica idealista di Brunello Cucinelli, dove l’etica incontra senza conflitti il profitto, inizia da qui. Una scintilla emotiva che si è fatta missione di vita. Il racconto per immagini della sua filosofica “ossessione per la gentilezza” è andato in scena a Cinecittà, al Teatro 22, il più grande d’Europa, cornice e battesimo mondiale del documentario “Brunello. Il visionario garbato” diretto da Giuseppe Tornatore, dedicato proprio alla storia dell’imprenditore umbro. Il set di Ben Hur si è illuminato per una notte. Due grandi bracieri accesi, un’esedra di colonne tra cui spuntavano le figure dei grandi filosofi cari a Cucinelli, da Pitagora a Socrate, a ricordare che per lui la matematica è “la legge dell’universo” e che la classicità non è museo, ma bussola morale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

