Brunello Cucinelli visionario garbato nel nuovo film di Tornatore | dall’infanzia in campagna ai pomeriggi a giocare a carte al bar la vita e la storia del re del cachemire
Gli occhi lucidi del padre umiliato in fabbrica. L’epica idealista di Brunello Cucinelli, dove l’etica incontra senza conflitti il profitto, inizia da qui. Una scintilla emotiva che si è fatta missione di vita. Il racconto per immagini della sua filosofica “ossessione per la gentilezza” è andato in scena a Cinecittà, al Teatro 22, il più grande d’Europa, cornice e battesimo mondiale del documentario “Brunello. Il visionario garbato” diretto da Giuseppe Tornatore, dedicato proprio alla storia dell’imprenditore umbro. Il set di Ben Hur si è illuminato per una notte. Due grandi bracieri accesi, un’esedra di colonne tra cui spuntavano le figure dei grandi filosofi cari a Cucinelli, da Pitagora a Socrate, a ricordare che per lui la matematica è “la legge dell’universo” e che la classicità non è museo, ma bussola morale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
#Tg2000 - “Brunello visionario garbato” il #film di #Tornatore dedicato a #Cucinelli #5dicembre #Tv2000 #cinema #BrunelloCucinelli @tg2000it Vai su X
Ieri sera a Cinecittà la première di Brunello, il Visionario Garbato, il documentario sulla vita di Brunello Cucinelli, diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore con le musiche di Nicola Piovani Tra gli ospiti: Jessica Chastain, Jonathan Bailey, Ava DuVernay, - facebook.com Vai su Facebook
Brunello Cucinelli: la prima clip del film di Tornatore - documentario "Brunello, il visionario garbato" racconta la vita di dell'imprenditore umanista che ha unito lavoro e filosofia ... Riporta amica.it
A Cinecittà la première di Brunello – Il visionario garbato: eleganza, famiglia e star internazionali - Première a Cinecittà per Brunello – Il visionario garbato: eleganza, famiglia e star internazionali per il film su Cucinelli. Secondo agrpress.it
Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli, il visionario garbato del Made in Italy - Quando esce e dove vedere il nuovo film documentario su Brunello Cucinelli, il visionario garbato. Lo riporta iodonna.it
Brunello, il visionario garbato: una première di eleganza tra vip e politici - La première del film di Tornatore su Brunello Cucinelli illumina Cinecittà tra star internazionali e atmosfere monumentali. Scrive mam-e.it
Brunello Cucinelli. Courtesy of Brunello Cucinelli - Alla première di Cinecittà del 4 dicembre è stato presentato “Brunello, il visionario garbato”, il film di Giuseppe Tornatore che racconta la vita dell’imprenditore umbro ... Da linkiesta.it
Brunello Cucinelli, “visionario garbato” nel docu-film di Giuseppe Tornatore - film "Brunello, il visionario garbato" diretto da Giuseppe Tornatore racconta la straordinaria storia dell'imprenditore umbro Brunello Cucinelli, dalla sua infanzia contadina a Castel Rigone a ... Scrive msn.com