Brescia divieto al corteo remigrazione | Non ci fermeranno saremo in piazza lo stesso

Roma, 6 dic – Il Questore ha negato il corteo del 13 dicembre promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista, consentendo soltanto un presidio statico lontano dal centro cittadino. Una decisione che appare come un precedente grave: una proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta da numerosi rappresentanti istituzionali, trattata alla stregua di un’emergenza da contenere. Il Comitato non usa mezzi termini: «Scelta priva di logica e del tutto inaccettabile». A Brescia vietato il corteo remigrazione. Le motivazioni addotte dalla Questura poggiano sulla solita formula di rito: “tensione sociale”, “rischio di scontri”, “contro-manifestazioni antifasciste”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Brescia, divieto al corteo remigrazione: “Non ci fermeranno, saremo in piazza lo stesso”

