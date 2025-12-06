Brasile Cristo col tricolore per i 75 anni della Camera di commercio a Rio

In omaggio al 75o anniversario della Camera di commercio e industria italo-brasiliana (Ccie), il monumento del Cristo Redentore lunedì 8 dicembre sarà illuminato dalle 20 alle 21 locali con i colori delle bandiere italiana e brasiliana. La scelta del monumento, simbolo per eccellenza di Rio de Janeiro, rafforza sia l’identificazione della città con la Camera sia il legame storico tra i due popoli, segnato dalla tradizione cattolica. Il giorno successivo, 9 dicembre, alle 17, si terrà una messa di ringraziamento presso il Santuario del Cristo Redentore, rafforzando lo spirito di festa tra le due nazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it